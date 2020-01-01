الخطيب يمنع مسئولي الأهلي من الحديث عن الأزمة

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، منع كل المسئولين داخل النادي من الحديث عن الأزمة الحالية في وسائل الإعلام.





وأكد أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:"الأهلي قرر منع كافة المسئولين من الحديث إعلاميًا، سواء أعضاء مجلس الإدارة أو مسئولي الشئون القانونية في النادي".





وواصل:" النادي الأهلي مستمر في التصعيد ضد التجاوزات التي حدثت ضد مجلس الإدارة ورئيس النادي".





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أكد الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، سيعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة، من أجل اتخاذ بعض القرارات، بعد الأزمة الأخيرة.





وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:"اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي خلال ساعات، لاتخاذ قرارات تحفظ الحقوق الأدبية للنادي، والاستمرار فى التصعيد ضد التجاوزات"..





وأضاف: "موضوع استقالة مجلس إدارة الأهلي شائعة"، المجلس لا يفكر مطلقا في هذا الأمر".





وواصل: "البطل لا يهرب من المعركة"، على حد تعبير مسئول كبير داخل الأهلي".