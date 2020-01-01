بروتوكول تعاون لإقامة مشروعات لخريجي مراكز التدريب (صور)

وقعت وزارة القوى العاملة والإداراة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ومؤسسة سقيا الماء للتنمية، بروتوكول تعاون لتحقيق التعاون الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني.





وشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لدعم استراتيجية الوزارة في مجال تخطيط الموارد البشرية ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها ورفع كفايتها الإنتاجية، بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





وينص البروتوكول على رعاية المؤسسة لخريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.





وأكد الوزير، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب، بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفا التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لصالح المواطن المصري على أرض الواقع.





ووقع البروتوكول عن الوزارة المهندس أيمن اسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن المؤسسة مصطفى عبده إبراهيم ريحان رئيس مجلس أمناء الجمعية، بحضور ياسر الشربينى معاون الوزير، وميرفت عبده إبراهيم رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى للمؤسسة، والإعلامي هاني عبد الرحيم.



