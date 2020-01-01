انطلاق فعاليات الدورة العلمية المكثفة لأئمة الصومال

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف: إن علماء اليوم مطالبون بإعلاء قيم السلام والأمن في العالم، والعمل على بيان حقيقه الإسلام الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر رسالة الازهر الشريف.





جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي انطلقت فعالياتها اليوم تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، لعدد 27 إمامًا وواعظا من دولة الصومال،عبرتقنية الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.





وحذر من خطورة الانحراف الفكري لما له من آثار سلبيه علي الفرد والمجتمع، وأثنى على المنظمة وجهودها للوقوف ضد كل ما يمس الإسلام وصورته الناصعه، وقدم الشكر للقائمين عليها، ولجهودهم في التواصل مع الازهريين بجميع أنحاء العالم.





وفي كلمته طالب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الأئمة بالتفاعل ونقل ماتعلموه وطرح أي أفكار حول القضايا الملتبسه للرد عليها، موضحًا أن سماحة منهج الازهر الشريف هو مادفع دول العالم لإرسال أبنائهم للتعلم والنهل من علومه مناهجه.





وأكد أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن الدوره تأتي في إطار توجيهات فضيله الإمام الإمام الأكبر احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، بالإنفتاح على جميع الأزهريين في جميع أنحاء العالم ونشر منهج الأزهر المعتدل من خلال نخبه من كبار علماء الأزهر الشريف، والعمل علي تفنيد الأفكار المتطرفة التي تتداولها التنظيمات الإرهابية حول العالم.





وطالب الدكتور عبد الدايم نصير أمين عام المنظمه ومستشار فضيلة الإمام الأكبر، الأئمة بنشر المنهج الحضاري للإسلام الذي يبني ولا يخرب، وأن يعملوا معًا مع أساتذة وكبار علماء الأزهر الشريف على إعادة من ضلوا وانجرفوا خلف التيارات المنحرفة.





وأضاف الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أننا في عصر يموج بتيارات شتى، وعلينا أن نعمل على بيان منهج الحق والتصدي لمحاولات تشويه الإسلام والعمل على إظهار حقيقته ودوره البناء في حفظ وتقدم البشرية ورقى الحضارة.





ومن جانبه عبر عبد اللطيف عبد الله عبدي، منسق فرع المنظمه بمقديشيو بالصومال، عن سعادته بهذه الدورة وتقديره لجهود شيخ الأزهر الشريف، والقائمين على المنظمة من عقد تلك الدورات المكثفة التى تساعد كثيرا فى فهم قضايا العصر، ومواجهة الأفكار المتطرفة وتنوير عقول الشباب بصحيح الدين، وأفكاره السمحة، ودحض الأفكار الخبيثة لتلك الجماعات المتطرفة.



