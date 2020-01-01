نيفين شلبي تخضع لعملية جراحية لإستئصال المرارة

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أعلنت المخرجة نيفين شلبي عن إجرائها لعملية جراحية لإستئصال المرارة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت نفين شلبي صورة لها، وهي داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة :"الحمد لله على كل شئ كنت بأجل عملية المرارة من شهور رغم حالتي الغير مستقرة بسبب مرافقتي لأمي في مرضها، لكن وصلت لحالة صعبة أوي و مهددة لانسداد القنوات المرارية و داخلة النهاردة جراحة عاجلة لاستئصال المرارة".



وفي سياق آخر، تنتظر نفين شلبي حاليًْ عرض فيلمها الجديد" سوء الرجالة"، وهو مأخوذ عن المجموعة القصصية ‏سوق العرسان، وهو من تأليف علاء سليمان، بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، انتصار، فراس السعيد، ‏محمود الليثي، سيناريو وحوار نيفين شلبى و دينا السقا، إنتاج شريف مندور.