اتحاد مكافحة العدوى: انخفاض كبير في إصابات كورونا (فيديو)

وأضاف "صفوت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أنه رغم تقليل الحظر وتخفيف الاجراءات الاحترازية، إلا أنه أصبح هناك وعي لدى المواطنين باتباع الاجراءات الاحترازية بنسبة كبيرة بين المصريين، وهناك التزام بالكمامات والتطهير والتعقيم.وتوقع عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، أن نشهد انخفاض كبير في أعداد الإصابات بكورونا مع منتصف شهر أغسطس وأن تصل أعداد الإصابات للعشرات وليس المئات، موضحًا أن دورة حياة عدوى فيروس كورونا في العالم أجمع نحو 70 يوم تقريبًا، وبعد الدولة التي ليس بها التزام، أو لا يتم إجراء فحوص وتحاليل قد تشهد زيادة في هذه الدورة وهو ما حدث في مصر، والتي نحاول السيطرة عليه بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.