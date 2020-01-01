وزيرة التخطيط تشارك بالندوة الإلكترونية لجمعية رجال الأعمال

تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالندوة الإلكترونية التي تنظمها جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عددًا من الموضوعات المهمة.

ومن المقرر أن تتطرق الندوة إلي دور مجتمع الأعمال المصري في مساندة الدولة لتحقيق أهدافها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، والآليات التي تتخذها الدولة لخلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة في التعامل مع التحديات العالمية غير المسبوقة سواء أكانت اقتصادية أو صحية أو سياسية وأثر ذلك على خطط التنمية المستقبلية فضلًا عن مناقشة محاور تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على تحقيق التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.