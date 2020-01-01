بعد خيانة زوجته له.. ويل سميث يحتل التريند الأول عبر تويتر

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احتل الفنان الأمريكي ويل سميث التريند الأول، عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وذلك اليوم الثالث على التوالي بظهوره في قائمة التريندات، بعد خيانة زوجته له وإعترافها بذلك من خلال تقديمها لبرنامج "red table".



والجدير بالذكر أن ويل سميث صرح بأنه قد سمح لزوجته بشكل غير مباشر للقيام بعلاقة عاطفية مع رجل آخر في مناقشة خلافاته الزوجية معها عام 2018.



و أن سميث لم يدرك أنها ستقدم على القيام بذلك حيث كان ما نصحها به في ذلك الوقت أن تقوم بما ترى أنه سيجعلها سعيدة لكسر ملل العلاقة فيما بينهما.