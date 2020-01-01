بعد خيانة زوجته له.. ويل سميث يحتل التريند الأول عبر تويتر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
روان هيثم
احتل الفنان الأمريكي ويل سميث التريند الأول، عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وذلك اليوم الثالث على التوالي بظهوره في قائمة التريندات، بعد خيانة زوجته له وإعترافها بذلك من خلال تقديمها لبرنامج "red table".

والجدير بالذكر أن ويل سميث صرح بأنه قد سمح لزوجته بشكل غير مباشر للقيام بعلاقة عاطفية مع رجل آخر في مناقشة خلافاته الزوجية معها عام 2018.

و أن سميث لم يدرك أنها ستقدم على القيام بذلك حيث كان ما نصحها به في ذلك الوقت أن تقوم بما ترى أنه سيجعلها سعيدة لكسر ملل العلاقة فيما بينهما.

أخبار تهمك

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعة

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

فايلر يحسم موقف الأهلى من التعاقد مع الصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:16 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

11:12 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام