خصم خاص لحاملي بطاقات التموين ضمن مباردة تخفيز المنتج المحلي

كشف محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل جديدة بشأن المبادرة الرئاسية؛ لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والتي أعلنت الحكومة عنها أمس الأول الأحد أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية بمجال الإسكان.





وأوضح الوزير خلال بيان للمالية اليوم الثلاثاء، الموعد التقريبي لإطلاق المبادرة، ومدتها، وأبرز السلع المشاركة في المبادرة، كما أوضح كيفية الاستفادة من المبادرة وطرق الشراء، ومدة التقسيط المسموح بها في إطار المبادرة.







