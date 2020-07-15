بيان جديد من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا: شبورة واستقرار في درجات الحرارة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
كشفت الأرصاد الجوية في بيان جديد عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 15/7/2020، حيث يسود البلاد شبورة واستقرار في درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد الجوية يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ويشهد الطقس في الصعيد حرارة شديدة في النهار واعتدال في الليل.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

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