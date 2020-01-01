الأهلي يجري محاولة أخيرة لشراء رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:43 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
حسام مجدي
يسعي مسؤولي النادي الأهلي بقوة لشراء رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب صبحي منذ يناير قبل الماضي عام 2019 للقلعة الحمراء معاراً من هديرسفيلد، في إعارة بدأت لمدة ستة أشهر وامتدت لمدة موسم كامل.

وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء بأن الأهليتقدم بعرضه الأخير لضم رمضان صبحي بشكل نهائي من النادي الإنجليزي.

وأكد المصدر، أن عرض الأهلي يبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني، لشراء اللاعب بشكل نهائي.

وشدد المصدر، أن الأهلي لا يستطيع التقدم بعرض أكبر من ذلك لضم اللاعب، في ظل تأثر الأهلي بفترة توقف طويلة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ويصر النادي الإنجليزي على الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات رمضان صبحي، إلا أن الأهلي سيتفاوض لتقليل هذا المبلغ، في ظل رغبة اللاعب في البقاء مع الأهلي.

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