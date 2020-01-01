أيندهوفن يمدد إعارة الاعب لوكاسين لأندرلخت

أعلن نادي بي أس في أيندهوفن الهولندي لكرة القدم، توصله إلى اتفاق مع نظيره أندرلخت البلجيكي بشأن تمديد إعارة لاعب الأول ديريك لوكاسين، ليبقى في صفوف أندرلخت حتى نهاية الموسم المقبل.





وذكر الموقع الرسمي للنادي الهولندي، أن لوكاسين انضم للفريق البلجيكي الصيف الماضي، بعد أن سبق له اللعب في صفوف فريق هيرتا برلين الألماني على سبيل الإعارة.





وأضاف النادي أن تلك هي المرة الثالثة التي يخرج فيها لوكاسين /25عاما/ على سبيل الإعارة، منذ انضمامه إلى الفريق قادما من الكمار في صيف 2017.





وشارك لوكاسين في 21 مباراة مع الفريق البلجيكي، قبل أن يتم إنهاء موسم الدوري البلجيكي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.



