تعرف على مصير عرض فيلم "مش أنا" بالسينمات في عيد الأضحى

استعدادًا لطرحه فى السينمات حسب الخطة التي تضعها الجهة المنتجة للفيلم، بعد قرارات الحكومة المصرية بفتح السينمات بنسبة 25%.



وعلم"الفجر الفني" من مصادره انه لا توجد نية لدى مخرجة الفيلم ساره وفيق، وفريق عمل الفيلم لعرضه في السينمات بموسم عيد الأضحى، وذلك لضيق الوقت.



فيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي وإجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".



ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف"مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقه الفقيره الكادحه ".



يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، "مش أنا" من إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.





يستكمل الفنان تامر حسني، وباقي فريق عمل فيلمه الجديد" مش أنا" تصوير مشاهدهم المتبقية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث لا يتبقى سوى أيام قليلة وينتهي الجميع من تصوير كل المشاهد ليدخل مراحل المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية له