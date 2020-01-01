تعرف على مصير عرض فيلم "مش أنا" بالسينمات في عيد الأضحى

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
نور طلعت

يستكمل الفنان تامر حسني، وباقي فريق عمل فيلمه الجديد" مش أنا" تصوير مشاهدهم المتبقية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث لا يتبقى سوى أيام قليلة وينتهي الجميع من تصوير كل المشاهد ليدخل مراحل المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية له استعدادًا لطرحه فى السينمات حسب الخطة التي تضعها الجهة المنتجة للفيلم، بعد قرارات الحكومة المصرية بفتح السينمات بنسبة 25%.

وعلم"الفجر الفني" من مصادره انه لا توجد نية لدى مخرجة الفيلم ساره وفيق، وفريق عمل الفيلم لعرضه في السينمات بموسم عيد الأضحى، وذلك لضيق الوقت.

فيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي وإجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف"مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقه الفقيره الكادحه ".

يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، "مش أنا" من إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يحسم موقف الأهلى من التعاقد مع الصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعة

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:16 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

11:12 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام