هبة مجدي توجه الشكر لهذا الفنان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وقد تبين في هذه الصورة، فنان قد قام برسم صورة لوالدها وعلقت هبة مجدي قائله: "الله جميل جدًا تسلم ايدك".

يذكر أن هبة مجدى احتفلت بعيد ميلاد والدها الراحل بنشر صور لها مع والدها، وعلقت قائلة"عيد ميلاد سعيد في الجنة يابابا".

وتألقت هبة مجدي فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

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