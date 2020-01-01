"وحشتيني أوي".. أكرم رسلان يوجه رسالة لوالدته الراحلة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعرب المطرب أكمل رسلان عن اشتياقه الشديد لوالدته الراحلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر أكمل رسلان صورة جمعته بوالدته الراحلة، وعلق عليها قائلاً :"عدي علي فراقك أكتر من ٥٠ يوم، وبرضو مش عارف أصدق ولا قادر أخليكي متوحشينيش يا أمي، بصبح علي صورتك كل يوم وبدلعك فيها زي ماكنت بعمل معاكي ، ربنا يرحمك يا أمي، وحشتيني قوي".

وفي سياق آخر شارك أكمل رسلان مؤخرًا في برنامج مقالب يحمل اسم "فيلم رعب"، وتعتمد فكرته على تنفيذ مواقف رعب في المواطنين، من خلال مواقف مختلفة سواء في الشارع أو في الأماكن مغلقة، والبرنامج من تقديم المطرب أكمل رسلان، حيث يقوم بنفسه بتنفيذ مشاهد الرعب من خلال مشاهد لجثث أو مومياوات.

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