عيد الأضحى 2020.. هذا موعده وفقا للحسابات الفلكية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
كشفت الحسابات الفلكية عن موعد عيد الأضحة المبارك 2020 ووقفة عرفات وأول أيام ذو الحجة، فمازال البحث مستمرا من جانب المسلمين في جميع بقاع الأرض عن موعد عيد الأضحى 2020.

موعد عيد الأضحى 2020 ووقفة عرفات
أكدت الحسابات الفلكية أنه من المتوقع أن يكون الأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2020.

أول أيام ذو الحجة 
وتوقعت الحسابات الفلكية أن يوم الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وبذلك يكون يوم الأربعاء 22 يوليو هو أول أيام ذو الحجة.

ومن هنا؛ تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية مواقيت وموعد صلاة عيد الأضحي 2020 في جميع محافظات الجمهورية:

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في القاهرة 5:38
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الجيزة 5:39
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الإسكندرية 5:41
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في بورسعيد 5:32
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في السويس 5:33
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في العريش 5:26
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الطور 5:32
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في سانت كاترين 5:30
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في طابا 5:25
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في شرم الشيخ 5:30
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في دمنهور 5:40
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في طنطا 5:38
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في المنصورة 5:36
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الزقازيق 5:36
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في بنها 5:38
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في شبين الكوم 5:39
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في كفر الشيخ 5:38
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الفيوم 5:41
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في بنى سويف 5:41
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في المنيا 5:44
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في أسيوط 5:44
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في سوهاج 5:43
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في قنا 5:39
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في أسوان 5:42
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في أبو سمبل 5:50
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في مرسى مطروح 5:52
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الغردقة 5:33
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الخارجة 5:50
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الإسماعيلية 5:33
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في دمياط 5:34
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في السلوم 6:00
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في نويبع 5:27
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في حلايب 5:30
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في شلاتين 5:33

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