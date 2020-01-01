عيد الأضحى 2020.. هذا موعده وفقا للحسابات الفلكية

كشفت الحسابات الفلكية عن موعد عيد الأضحة المبارك 2020 ووقفة عرفات وأول أيام ذو الحجة، فمازال البحث مستمرا من جانب المسلمين في جميع بقاع الأرض عن موعد عيد الأضحى 2020.





موعد عيد الأضحى 2020 ووقفة عرفات

أكدت الحسابات الفلكية أنه من المتوقع أن يكون الأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2020.





أول أيام ذو الحجة

وتوقعت الحسابات الفلكية أن يوم الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وبذلك يكون يوم الأربعاء 22 يوليو هو أول أيام ذو الحجة.



