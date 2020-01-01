نسرين طافش تخطف أنظار مُحبيها بهذه الإطلالة.. والجمهور: "بتجنني"

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تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع مُحبيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نسرين طافش صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية شميز باللون الأبيض يتسم بوجود أكمام طويلة، وبنطلون جينز باللون الأزرق، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها، الذين قاموا بالتغزل فيها، وجاءت التعليقات كالآتي :"يا حلاوتك يا نسرين"، "شو ها الأناقة شو هالجمال"، "بتجنني".





وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة:"الحياة لا تقاس بعدد الأيام و السنين، بل بمقدار جعلها حياة طيبة".



وفي سياق آخر، تُشارك نسرين طافش حاليًا في مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سميح النقاش، ﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي، ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، كارولين عزمي.