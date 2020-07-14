فايلر يحسم موقف الأهلى من التعاقد مع الصفقة الجديدة

فايلر يحسم موقف الأهلى من التعاقد مع الصفقة الجديدة
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:16 م
علي خلاف
تخطط إدارة الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على طلب المدرب السويسري رنيه فايلر.
فايلر يحسم موقف الأهلي من التعاقد مع مدافع الترسانة
تحدثت مصادر صحفية عن توصل مسئولي الأهلى لاتفاق مبدئى مع إدارة الترسانة بخصوص التعاقد مع شادى ماهر الظهير الأيمن للشواكيش.
وأوضحت المصادر أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، اتفقت مع إدارة الأهلي على تأجيل حسم الأمر بشكل نهائى لحين معرفة موقف رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
وأوضحت المصادر أنه تم تجهيز كافة فيديوهات وبيانات مدافع الترسانة لعرضها على فايلر لحسم موقفه، خاصة أن اللاعب يلعب فى مركز الظهير الأيمن الذى يسعى الأهلى لتدعيمه خلال المرحلة المقبلة بعد إعلان أحمد فتحى رحيله إلى بيراميدز.
الجدير بالذكر أن شادى ماهر من مواليد 1997 ويجيد اللعب فى أكثر من مركز بجانب الظهير الأيمن منها الظهير الأيسر ولاعب الوسط المدافع.