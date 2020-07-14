فايلر يحسم موقف الأهلى من التعاقد مع الصفقة الجديدة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تخطط إدارة الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على طلب المدرب السويسري رنيه فايلر.

فايلر يحسم موقف الأهلي من التعاقد مع مدافع الترسانة

تحدثت مصادر صحفية عن توصل مسئولي الأهلى لاتفاق مبدئى مع إدارة الترسانة بخصوص التعاقد مع شادى ماهر الظهير الأيمن للشواكيش.

وأوضحت المصادر أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، اتفقت مع إدارة الأهلي على تأجيل حسم الأمر بشكل نهائى لحين معرفة موقف رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وأوضحت المصادر أنه تم تجهيز كافة فيديوهات وبيانات مدافع الترسانة لعرضها على فايلر لحسم موقفه، خاصة أن اللاعب يلعب فى مركز الظهير الأيمن الذى يسعى الأهلى لتدعيمه خلال المرحلة المقبلة بعد إعلان أحمد فتحى رحيله إلى بيراميدز.

الجدير بالذكر أن شادى ماهر من مواليد 1997 ويجيد اللعب فى أكثر من مركز بجانب الظهير الأيمن منها الظهير الأيسر ولاعب الوسط المدافع.

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