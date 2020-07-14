ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في جميع محافظات الجمهورية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:06 م
موعد صلاة عيد الاضحى 2020
موعد صلاة عيد الاضحى 2020
أياما قليلة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك 2020، فقد أكدت الحسابات الفلكية أن الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة، والأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
ومن هنا؛ تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية مواقيت وموعد صلاة عيد الأضحي 2020 في جميع محافظات الجمهورية:
 
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في القاهرة 5:38
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الجيزة 5:39
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الإسكندرية 5:41
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في بورسعيد 5:32
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في السويس 5:33
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في العريش 5:26
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الطور 5:32
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في سانت كاترين 5:30
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في طابا 5:25
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في شرم الشيخ 5:30
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في دمنهور 5:40
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في طنطا 5:38
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في المنصورة 5:36
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الزقازيق 5:36
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في بنها 5:38
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في شبين الكوم 5:39
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في كفر الشيخ 5:38
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الفيوم 5:41
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في بنى سويف 5:41
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في المنيا 5:44
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في أسيوط 5:44
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في سوهاج 5:43
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في قنا 5:39
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في أسوان 5:42
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في أبو سمبل 5:50
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في مرسى مطروح 5:52
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الغردقة 5:33
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الخارجة 5:50
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الإسماعيلية 5:33
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في دمياط 5:34
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في السلوم 6:00
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في نويبع 5:27
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في حلايب 5:30
موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في شلاتين 5:33

أخبار تهمك

بعد الفوز الصعب على غرناطة.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 ص

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

11:12 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

10:06 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام