ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في جميع محافظات الجمهورية

أياما قليلة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك 2020، فقد أكدت الحسابات الفلكية أن الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة، والأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن هنا؛ تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية مواقيت وموعد صلاة عيد الأضحي 2020 في جميع محافظات الجمهورية:

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في القاهرة 5:38

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الجيزة 5:39

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الإسكندرية 5:41

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في بورسعيد 5:32

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في السويس 5:33

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في العريش 5:26

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الطور 5:32

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في سانت كاترين 5:30

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في طابا 5:25

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في شرم الشيخ 5:30

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في دمنهور 5:40

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في طنطا 5:38

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في المنصورة 5:36

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الزقازيق 5:36

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في بنها 5:38

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في شبين الكوم 5:39

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في كفر الشيخ 5:38

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الفيوم 5:41

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في بنى سويف 5:41

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في المنيا 5:44

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في أسيوط 5:44

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في سوهاج 5:43

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في قنا 5:39

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في أسوان 5:42

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في أبو سمبل 5:50

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في مرسى مطروح 5:52

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الغردقة 5:33

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الخارجة 5:50

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الإسماعيلية 5:33

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في دمياط 5:34

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في السلوم 6:00

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في نويبع 5:27

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في حلايب 5:30