الدولار يرتفع اليوم الثلاثاء رغم تراجع أسواق الأسهم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
صعد الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء حيث قوض التوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ثقة المستثمرين على الرغم من أن التحركات في سوق العملة كانت محدودة في جلسة هادئة.

وعلى الرغم من تراجع أسواق الأسهم مع توخي المستثمرين الحذر فإن الين، وهو من عملات الملاذ الآمن، لم يطرأ عليه تغير يذكر فيما صعد الفرنك السويسري، وهو عملة أخرى يقبل عليها المتعاملون في أوقات الضبابية، على نحو طفيف مقابل اليورو مما يشير إلى مخاوف محدودة بين مستثمري النقد الأجنبي.

وتواجه الأسواق الآن تهديدا إضافيا من المعاملة بالمثل بين واشنطن وبكين بسبب خلافات بشأن دخول الأسواق المالية الأمريكية والحريات المدنية في هونج كونج ومطالب بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث تعاملات له ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات ليصل إلى 96.662 مما يبقيه في نطاق ضيق جرى تداوله فيه منذ مايو أيار.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة مقابل الدولار ليسجل 1.1331 

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