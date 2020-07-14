لأول مرة من جائحة كورونا.. انتعاش نشاط الاقتصاد البريطاني في مايو الماضي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
رويترز
 بدأ الاقتصاد البريطاني أول خطوة في طريق التعافي الطويل من أزمة كوفيد-19 في مايو إذ بدأ النشاط ينتعش بعد بدء تخفيف إجراءات العزل العام لكن معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.8 بالمئة في مايو أيار وهو ما يقل عن جميع التوقعات في استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاد وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا نسبته 20.3 بالمئة في أبريل نيسان.

وفي ثلاثة شهور حتى مايو ، انكمش الاقتصاد 19.1 بالمئة كما تراجع 24 بالمئة على أساس سنوي.

وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 بالمئة فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفا.

وسجلت بريطانيا ما يربو على 44 ألف وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

وفي مايو ، جرى تخفيف إجراءات العزل العام على نحو محدود وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.

كما كشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو أيار ويونيو حزيران مع تخفيف العزل العام لكن بنك إنجلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.

وأعلن وزير المالية ريشي سوناك الأسبوع الماضي تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه استرليني (38 مليار دولار) للحد من ارتفاع البطالة.

أخبار تهمك

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

منذ ساعة و 11 دقيقة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الفوز الصعب على غرناطة.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 ص

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

11:12 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

10:06 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام