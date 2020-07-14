بالتعاون مع "شنايدر الكتريك".. الكهرباء تنفذ 4 مراكز تحكم بتكلفة 4.6 مليار جنيه

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
محمد عصام

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها وقعت اتفاق جديد مع شركة شنايدر إليكتريك، ضمن جهودها لتحسين وتطوير كفائة شبكات النقل توزيع الكهرباء، والتى لديها خطة طموحة لتطويرها.


وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاتفاق ينص على بدء تنفيذ أول اربع مراكز تحكم بتكلفة تصل إلى 4.6 مليار جنيه.

 

وبحسب وزارة الكهرباء فإن من المستهدف أن تنتهي من  إنشاء الاربع مراكز تحكم خلال 18 شهر من الآن.

 

وأضافت الوزارة أن إنشاء وتطوير مراكز التحكم يساعدها في تحسين جودة التغذية الكهربائية وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات" GIRD Ecostruxure"  ضمن مشروعها لرفع كفاءة شبكات  نقل وتوزيع الكهرباء، مشيرة إلى أنها تستهدف من المرحلة الأولى من هذا المشروع تطوير وتأسيس 14 مركز تحكم  في نطاق المحافظة التى تعتبر شبكات التوزيع بها أكثر جاهزية.


وقال وزير الكهرباء على هامش توقيع هذا الاتفاق، إن  الوزارة لديها  خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية بإجمالى تكلفة مبدئية تصل إلى حوالى 2 مليار يورو ويتم تنفيذها على عدة مراحل.


من جانبه أكد وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر  على حرص  الشركة على التعاون  الوثيق مع الحكومة المصرية و  استثمارتها في المشروعات القومية في مصر ومنها التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة الكهرباء القومية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية وتوطين الصناعة في مصر وخاصة أن الشركة تنوى الاعتماد التدريجي على المكون المحلى في عمليات تصنيع مراكز التحكم.

 

وسبق وأن تعاونت شركة سيمنز مع الحكمة االمصرية في إنشاء أكبر ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية عام 2018 في العاصمة الأدارية وبني سويف، والبرلس تنتج كل محطة منهم 4800 ميجا وات.

 

 

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