الشرطة الرومانية تعثر على سفير قبرص ميتا في شقته

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

عثرت الشرطة الرومانية، اليوم الثلاثاء، على سفير قبرص لدى بوخارست ميتا في شقته، حسبما أفادت وكالة ألأنباء الرومانية "Mediafax.

 

وقالت مصادر في الشرطة الرومانية، إن السفير توفي ليل السبت على الأحد، وتم فتح تحقيق لتحديد سبب وفاته.

 

وأشارت البيانات الأولية، إلى أن السفير القبرصي، كان يعاني من مشاكل في القلب، ومن المنتظر الإعلان عن السبب الحقيقي لوفاته بعد تشريح جثته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سفير قبرص رومانيا الشرطة الرومانية

أخبار تهمك

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

بعد الفوز الصعب على غرناطة.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

التحريات الأولية في العثور على جثة مسنة داخل شقتها بالعمرانية: لا شبهة جنائية

السفارة المصرية في قبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم

العثور على حارس صدام حسين ميتًا في تركيا

العثور على المؤسس المشارك لتطبيق "اتش كيو تريفيا" ميتاً

ذكرى وفاة الأسطورة ألفيس بريسلي

وفاة السفير الصيني في إسرائيل.. خبراء يكشفون اللغز الغامض

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 ص

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

11:12 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

10:06 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام