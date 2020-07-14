ريهام سعيد تهنئ نجلها على تخرجه

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرصت الإعلامية ريهام سعيد على توجيه رسالة لنجلها بمناسبة تخرجه، في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ريهام سعيد مقطع فيديو جديد لها تهنئ فيه الطلاب الذين تخرجوا من المدارس أو الجامعات هذا العام،وعلقت عليه قائلة :" كل اللي اتخرجوا السنه دي من مدرسة أو جامعة ألف مبروك، والحفلة تتعوض".

وتابعت ريهام سعيد قائلة :"و يوسف ابني ألف ألف مبروك حبيبي مش مصدقه الأيام جريت و اتخرجت من الجامعه بشكرك يا رب علي نعمك الكتير أوي".

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنح الجيزة قرارًا منذ فترة ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها من سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة.

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