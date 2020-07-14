بعد انتشار ظاهرة التحرش.. ياسمين غيث توجه رسالة قوية للفتيات

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قامت الفنانة ياسمين غيث بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين غيث بهذه الصورة موجهة رسالة قوية للفتيات قائله: "ارفعي راسك، اضحكي براحتك، اتكلمي علشان عندك صوت حلو ومسموع.. حتى لو صوتك وحش اتكلمي برده.. متخافيش من أهلك، متخافيش من فكرة "الناس هيقولوا عليا إيه".. هما كدة كده بيقولوا".



وتابعت: "مش مهم أبدًا هما رأيهم إيه، علشان هما مش إنتي، ماعدوش باللي عديتي بيه، ولا شافوا اللي شوفتيه.. مش بتكلم عن التحرش بس، لأ بتكلم عامة".



وأضافت: "إحنا لينا صوت، وصوتنا مسموع، إحنا بنصنع بني آدمين بقدرة ربنا (جوانا ولما بينفصلوا عننا)، إحنا بنخلي المستحيل "طبيعي وعادي".



واستكملت: "ولما بنعوز نعمل حاجة بنعملها.. إحنا بنعرف نعمل ميت حاجة في نفس الوقت، ومبنشتكيش".



واختتمت قائله: "إحنا معجزة ماشية على الأرض، واه آخيرا غيرت لون شعري يا جماعة".