بعد انتشار ظاهرة التحرش.. ياسمين غيث توجه رسالة قوية للفتيات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:46 ص
ياسمين غيث
ياسمين غيث
روان هيثم
قامت الفنانة ياسمين غيث بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين غيث بهذه الصورة موجهة رسالة قوية للفتيات قائله: "ارفعي راسك، اضحكي براحتك، اتكلمي علشان عندك صوت حلو ومسموع.. حتى لو صوتك وحش اتكلمي برده.. متخافيش من أهلك، متخافيش من فكرة "الناس هيقولوا عليا إيه".. هما كدة كده بيقولوا".

وتابعت: "مش مهم أبدًا هما رأيهم إيه، علشان هما مش إنتي، ماعدوش باللي عديتي بيه، ولا شافوا اللي شوفتيه.. مش بتكلم عن التحرش بس، لأ بتكلم عامة".

وأضافت: "إحنا لينا صوت، وصوتنا مسموع، إحنا بنصنع بني آدمين بقدرة ربنا (جوانا ولما بينفصلوا عننا)، إحنا بنخلي المستحيل "طبيعي وعادي".

واستكملت: "ولما بنعوز نعمل حاجة بنعملها.. إحنا بنعرف نعمل ميت حاجة في نفس الوقت، ومبنشتكيش".

واختتمت قائله: "إحنا معجزة ماشية على الأرض، واه آخيرا غيرت لون شعري يا جماعة".

أخبار تهمك

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

منذ ساعة و 8 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الفوز الصعب على غرناطة.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 ص

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

11:12 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

10:06 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام