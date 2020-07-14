"التجاري الدولي " يهبط بمؤشر البورصة الرئيسي 1.1% في منتصف جلسة اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم االثلاثاء مضغوطة بمبيعات المصريين ، وجني ارباح علي الاسهم القيادية وسهم التجاري الدولي ، حيث تسبب تراجع أرباح البنك خلال النصف الأول الي هبوط السهم بنسبة 1% وصولاً الي سعر 65.3 جنيه









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 10886.2 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 1531.5 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليصل عند مستوى 2357.5 نقطة.













وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الإثنين على تباين بأداء المؤشرات ، بعد أن قلص المؤشر الرئيسي مكاسبه الصباحية و انتقل للمنطقة الحمراء لينهى على تراجع بنسبة 0.57% عند 11046 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 0.87% عند 4549.56 مقكة بعد أن قلص جانبا من مكاسبه ، و الذى جاء بقيم تداولات مرتفعة سجلت 1.892 مليار جنيه بحجم تداول 864 مليون جنيه ، من خلال 48572 صفقة ، بالتداول على 184 ورقة مالية ، ربحت منها 81 ورقة و تراجعت 73 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 30 ورقة دون تغيير ـ ليفقد راس المال السوقى للشركات المقيدة 2.233 مليار جنيه من رصيده مسجلا 604.513 مليارجنيه