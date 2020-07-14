خاص.. تعرف على تفاصيل ألبوم إليسا قبل طرحه بالأسواق

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
تستعد النجمة اللبنانية أليسا، لطرح ألبومها الغنائي الجديد وذلك بعيد الأضحى المُقبل.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره أن ألبوم إليسا، يضم 17 أغنية، 11 منهم باللهجة المصرية، والباقي باللهجة اللبنانية وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وحتى الأن لم تصور إليسا أي كليبات للأغاني.

ومن ضمن أغاني الألبوم أغنية "هنغني كمان وكمان"، و"قهوة الماضي" حي تم طرحهم خلال الشهور الماضية القليلة.

ويتعاون مع إليسا في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم بهاء الدين محمد، أمير طعيمة، أسامة مصطفى، شادي نور، أحمد زعيم، محمد يحيى، إلهامي دهيمة، نور.

وشوقت الفنانة إليسا، جمهورها لألبومها الجديد من خلال نشرها صورة جديدة لها بإطلالة جديدة ومختلفة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واكتفت إليسا بكتابة كلمة: "قريبا" على الصورة، حيث تفاعل الجمهور مع الصورة.

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