مستشار رئيس الوزراء عن تبرعه ببلازما المتعافين: "بتاجر مع الله"

أذاع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة تبرع هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ببلازما الدم بعد تعافيه من فيروس كورونا.





وقال "يونس"، خلال الفيديو، إنه جاء للتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه تنفيذًا لما أمر به الدين الإسلامي، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، ولو كان بيده ان يكون سبب في انقاذ شخص مصاب سوف يضحى خاصة إذا كان التبرع بالبلازما لا يسبب أي ضرر عليه، معقبًا: "أنا كنت في محنة انسانية ومكنتش باعاني من أعراض صحية صعبة، وبتاجر مع الله، وباخد عشرات الحسنات هتنفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون".





وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه كان لديه صديق طبيب من أعز أصدقاءه أُصيب بكورونا، وكانت حالته حرجة، وبلازما الدم تسببت في انقاذه، لافتًا إلى أن الطبيب صديقه تبرع بالبلازما بعد تعافيه، مناشدًا جميع المتعافين من كورونا بالتوجه للتبرع ببلازما الدم، معلقًا: "زي ما قاومنا هذا الفيروس لازم نحط أيدينا في أيد بعض لإنقاذ المصابين".



