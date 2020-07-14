مستشار رئيس الوزراء عن تبرعه ببلازما المتعافين: "بتاجر مع الله"
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:30 ص
رقية جمال
أذاع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة تبرع هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ببلازما الدم بعد تعافيه من فيروس كورونا.
وقال "يونس"، خلال الفيديو، إنه جاء للتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه تنفيذًا لما أمر به الدين الإسلامي، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، ولو كان بيده ان يكون سبب في انقاذ شخص مصاب سوف يضحى خاصة إذا كان التبرع بالبلازما لا يسبب أي ضرر عليه، معقبًا: "أنا كنت في محنة انسانية ومكنتش باعاني من أعراض صحية صعبة، وبتاجر مع الله، وباخد عشرات الحسنات هتنفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون".
وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه كان لديه صديق طبيب من أعز أصدقاءه أُصيب بكورونا، وكانت حالته حرجة، وبلازما الدم تسببت في انقاذه، لافتًا إلى أن الطبيب صديقه تبرع بالبلازما بعد تعافيه، مناشدًا جميع المتعافين من كورونا بالتوجه للتبرع ببلازما الدم، معلقًا: "زي ما قاومنا هذا الفيروس لازم نحط أيدينا في أيد بعض لإنقاذ المصابين".
تطورات جائحة كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،
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