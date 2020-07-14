تحديد موعد انطلاق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات 25 يوليو

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات أمس الاثنين أن منافسات المسابقة ستنطلق في 25 يوليو الجاري، وستشهد الجولة الأولى دعم حملة "حياة السود مهمة" عبر شعارات على قمصان اللعب إلى جانب إجراءات أخرى.





وتشهد المسابقة، حسب نظامها الجديد، 22 مباراة لكل من الفرق الــ12 المشاركة في الدوري.





وكان من المفترض أن تنطلق منافسات الموسم قبل شهرين، لكن البداية تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وكما هو الحال بالنسبة لدوري المحترفين، سيجرى حظر سفر الفرق في انحاء البلاد خلال المنافسات وبالتالي سينتقلون إلى منطقة برادمينتون فى ولاية فلوريدا.





وستشهد الجولة الأولى ظهور اسم "برونا تايلور" على قمصان اللعب، حيث تسعى لاعبات الدوري إلى "تعزيز الوعي والسعي لتحقيق العدالة للسيدات والفتيات اللاتي اعتبرن ضحايا منسيات لوحشية الشرطة والعنف العنصري"، حسب ما ذكرته رابطة الدوري في بيان.





وسيسمح للاعبات بمواصلة ارتداء تلك القمصان التي تحمل اسم برونا تايلور في المباريات التالية وطوال الموسم.





كذلك سترتدي اللاعبات قمصان خلال عمليات الإحماء تحمل عبارة "حياة السود مهمة"، وهو الشعار الذي سيظهر بشكل بارز في الملاعب.





وجرى إطلاق النار على الأمريكية من أصول أفريقية برونا تايلور، التي كانت تبلغ من العمر 26 عاما وكانت تعمل فنية طوارئ طبية، حين دخل رجال الشرطة إلى شقتها في لويسفيل في 13 مارس الماضي في إطار تحقيق في قضية تتعلق بالمخدرات.





وبات اسم برونا تايلور يتردد في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، وقد تكرر ذلك خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا إثر حادث مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض خلال وجوده في حجز الشرطة في 25 مايو الماضي.