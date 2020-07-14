محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان بمدينة المنيا، وذلك للاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، واستمرار اعمال النظافة والتطهير، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تسليم كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومدى توافر الخدمة الطبية داخل اللجان.





ورافق المحافظ، خلال جولته محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.





شملت جولة المحافظ، لجان مدرستي اللمطي الابتدائية، ومدرسة الإنجيلية الإعدادية بنات، حيث تم خلال الجولة تغييب 13 ملاحظ بمدرسة الانجيلية الإعدادية بنات بسبب التأخر عن المواعيد المقررة للجان.





وجه المحافظ، بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربًا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز، وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.





كما شدد المحافظ، على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.



