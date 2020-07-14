محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:23 ص
أحمد الخميسي _ كلينتون يسري
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان بمدينة المنيا، وذلك للاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، واستمرار اعمال النظافة والتطهير، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تسليم كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومدى توافر الخدمة الطبية داخل اللجان.
ورافق المحافظ، خلال جولته محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.
شملت جولة المحافظ، لجان مدرستي اللمطي الابتدائية، ومدرسة الإنجيلية الإعدادية بنات، حيث تم خلال الجولة تغييب 13 ملاحظ بمدرسة الانجيلية الإعدادية بنات بسبب التأخر عن المواعيد المقررة للجان.
وجه المحافظ، بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربًا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز، وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.
كما شدد المحافظ، على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.
ماراثون الثانوية العامة
ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم(الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي الطلاب (المكفوفين)، غدًا الأربعاء، الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اجتماعًا مع مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للتصدى لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.
وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، موجهًا شكره لرؤساء اللجان الذين يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، مثنيًا على مجهوداتهم والمسئولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة.
وقال: إن الاجتماع يهدف للتأكيد على مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، موجهًا رؤساء اللجان بضبط النفس فى التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة، وتهيئة الأجواء ومنح أولادنا طلاب الثانوية العامة البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الاجتماع يهدف أيضًا لمناقشة التجاوزات الخاصة بمحاولات بعض الطلاب بالدخول بالتليفونات المحمولة وأدوات الغش داخل اللجان، ونجاحهم فى تصوير أجزاء من الامتحان ونشرها على منصات التواصل الاجتماعى، والاتفاق على كيفية اكتشاف الطالب الذي بحوزته هاتف محمول وطرق إخراج الموبايل والحيل التى يلجأ إليها بعض الطلاب، وتطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني في باقي الامتحانات المقبلة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
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