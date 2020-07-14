من المطبخ.. سيرين عبد النور تشارك جمهورها أحب أكلاتها برفقة نجلها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:22 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
روان هيثم
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سيرين عبد النور في هذا الفيديو تقوم بطهي باستا باللبن برفقة نجلها كريستيانو، وأعربت عن حبها الشديد لهذه الأكلة.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "الله يا سيري شكل الأكل يفتح النفس هنجربها".

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

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