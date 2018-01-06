عميل يخفض نسبته في رأس مال "دايس" من 10% إلى 5%

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:13 ص
دايس للملابس
دايس للملابس
نيفين سمير
كشفت البورصة المصرية اليوم ، عن قيام العميل محمد فرج محمد مسعود، بخفض نسبة مساهمته في شركة دايس للملابس الجاهزة من 10% إلى 5 % ، وذلك عن طريق بيع 24.51 مليون سهم، بقيمة إجمالية 36.99 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 1.4 جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم خلفات فرج محمد مسعود المحيربي 4.9 %، وأن الإجمالي للمساهمين والمجموعة المرتبطة 9.9 %.

وسجلت الشركة خلال 2019، صافي ربح بلغ 120.82 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 160.08 مليون جنيه أرباحاً خلال 2018.

وارتفعت مبيعات الشركة السنوية لتسجل 1.57 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 1.51 مليار جنيه خلال 2018.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 87.48 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 79.34 مليون جنيه خلال العام السابق له.

ويبلغ عدد أسهم دايس في البورصة المصرية حوالي 530 مليون سهم ، القيمة الأسمية للسهم 0.20 جنيه.

وتراجع سهم الشركة  في البورصة المصرية اليوم بنسبة 1% مسجلاً سعر 1.39 جنيه

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