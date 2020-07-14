تعليق ناري من جوني ديب على ضربه لزوجته السابقة

Advertisements

تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ضرب وتعنيف الفنان جوني ديب لزوجته السابقة أمبر هيرد.



ليخرج جوني ديب عن صمته وقام بنفي هذا النبأ قائلاً: "هذه شائعات وأنا لم أفتعل لهذه الجريمة حتى في أصعب اللحظات التي أمر بها وأثناء غضبي".



يذكر أن أمبير هيرد زوجة جوني ديب السابقة التي قامت برفع قضية تعدي وضرب ضد زوجها النجم جوني ديب، قدمت ادلة تدينه خلال المحاكمة، تشمل تسجيلات صوتية لديب، وجه خلالها اتهامات لأمبر بممارستها للجنس مع رجال آخرين.



وكان من ضمن الرجال الذين اتهم ديب امبر بالارتباط بهم، الممثل الشهير جيمس فرانكو، وإيلون ماسك مالك شركة تسلا.