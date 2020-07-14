إزالة التعديات على أراضي هيئة الآثار بالإسكندرية (صور)

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى العامرية ثان غرب الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة الأثار، حملة إزالة مكبرة، وذلك تنفيذا لتعليمات محمد هنداوى رئيس حى العامرية ثان وبمشاركة هيئة الآثار.



جاء ذلك بتواجد رئيس وحدة التدخل السريع، ومدير أشغال طريق، وإلادارات المعنية،والكول الأمنى ومأمور قسم العامرية ثان، ومندوبى هيئة الآثار.

وأسفرت الحملة عن إزالة أسوار ومبانى بالطوب الابيض بطول 250 فى20 بقرارات إزالة صادر من هيئة الآثار بالهوارية خلف واحة خطاب.



وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.



وحذر محافظ الإسكندرية، بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأشار اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، إلى أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية، فمنذ 2011 وحتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة، أو الآراضى الزراعية، أو مخالفات إرتفاعات مبانى.



وأكد محافظ الاسكندرية، أنه منذ يناير 2020 وحتى الآن إستطعنا تنفيذ أكثر من 84% من تلك المخالفات التى تم رصدها فى تلك الفترة، لافتا الى أنه تم إتخاذ عدة إجراءات وآليات للمواجهه حيث تم إنشاء وحدة التدخل السريع، وحدة لرصد المخالفات بكل حى من الآحياء، عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسة فى الاهمال والفساد،والآهم من كل ذلك قرارات القيادة السياسية بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية مما كان له الآثر الفعال فى ردع المخالفين، موضحا إنه منذ 1 يناير 2020 تم تنفيذ نحو 1635 قرار إزالة من إجمالى 1995 قرار بنسبة 84%، فيما تم إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة المبانى المخالفة فورا قبل أن يحدث فيها إقامة من السكان، وهناك حملات يومية تنظمها أحياء الإسكندرية، وتم إحالة 382 قضية عسكرية، 90% منهم محبوس 15 يوما بسبب المخالفات.

