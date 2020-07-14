بشرى ترد على أنباء خروج منسي وزادة من إدارة مهرجان الجونة

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قامت الفنانة بشرى بالرد على ما جاء في أحد المواقع الإخبارية بخصوص وجود بعض التغيرات في إدارة مهرجان الجونة، وذلك من خلال الاستوري بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت الأنباء قد تضمنت خروج المدير التنفيذي عمرو منسي والمدير المالي كمال زادة من إدارة المهرجان، وذلك بداية من الدورة الرابعة، ويقتصر تواجدهم هذا العام في مناصب شرفية.



كتبت بشرى :"خبر غير دقيق، ولم يخرج البيان الصحفي بعد من إدارة المهرجان، لم يخرج أحد فقط تعديلات، الجميع يعملون لإقامة الدورة الرابعة، عمرو وكمال مؤسسين مشاركين للمهرجان".



وكان القائمين على مهرجان الجونة قد أعلنوا عن تأجيل موعد الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، لتبدأ في ٢٣ أكتوبر بدلاً من ٢٣ سبتمبر، وذلك لضمان خروجها بشكل آمن للجميع في ظل انتشار فيروس كورونا.