الكشف عن راتب سعد سمير مع الأهلي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:01 ص
سعد سمير
سعد سمير
أمل الحلفاوي
كشف النادي الأهلي منذ عدة أيام عن تجديد عقد مدافع فريقه الأول لكرة القدم سعد سمير، لمدة 3 سنوات قادمة، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب، وحسب قناعات مدرب الفريق رينيه فايلر.

راتب سعد سمير مع الأهلي
وذكرت تقارير صحفية أن سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيتقاضى خلال الثلاث سنوات المقبلة 30 مليون جنيه.

إذ أنه سيحصل على حوالي 10 مليون فى كل الموسم بزيادة مليون واحد في كل سنة حيث من المقرر أن يتقاضى 9 مليون فى الموسم الأول ثم 10 مليون فى الموسم الثانى على أن يتقاضى 11 مليون جنيه فى الموسم الثالث، والأخير ليصبح إجمالي العقد 30 مليون جنيه.

واستقر النادي الأهلي على عرض سعد سمير من جديد على الطبيب الألماني للاطمئنان على حالته، وتحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي.

ويوجد تنسيق تام مع الجهاز الطبى للفريق، وأيضا مع الدكتور المعالج فى ألمانيا، ومن المنتظر إجراء فحص جديد خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

أرقام سعد سمير مع الأهلي
جدير بالذكر أن سعد سمير خاض مع الأهلي 195 مباراة، وسجل 13 هدف، وصنع هدف وحيد، منذ قدومه في عام2009،وتخلل هذه السنوات تجربتين في ناديي المقاولون العرب والمصري.


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