سلوى عثمان تنضم لأسرة مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:00 ص
سلوى عثمان
سلوى عثمان
تشارك الفنانة سلوي عثمان في مسلسل "لؤلؤ" الذي يقوم ببطولته الفنانة مي عمر، في أولي تجاربها في البطولة المطلقة في الدراما، ومن المقرر عرضه فور انتهاء من تصويره.

مسلسل "لؤلؤ" تجري أحداثه في إطار رومانسي درامي حول حياة قصة صعود، ويشارك فيه مي عمر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، أحمد زاهر وإدوارد،و أحمد مجدي، و هيدي كرم، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبدالسلام.

كما انضمت سلوى عثمان مؤخرًا في عمل درامي في حكاية "أمل حياتي"، بطولة النجمة حنان مطاوع وبيومي فؤاد، سامي مغاوري، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مي عمر مسلسل لؤلؤ سلوى عثمان الفنانة سلوى عثمان

أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

نجلاء بدر لـ سلوي عثمان: "العسل كله"

تعرف على رسالة مروة الأزلي لبدرية طلبة

نجلاء بدر تشعل "إنستجرام" بلوك جديد

إدوارد: دراما رمضان 2020 كان بها تنوع فى القضايا المقدمة والأفكار

تعرف على تفاصيل شخصية مي عمر في مسلسلها الجديد "لؤلؤ"

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "لؤلؤ" أمام مي عمر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام