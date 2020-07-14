سلوى عثمان تنضم لأسرة مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر

تشارك الفنانة سلوي عثمان في مسلسل "لؤلؤ" الذي يقوم ببطولته الفنانة مي عمر، في أولي تجاربها في البطولة المطلقة في الدراما، ومن المقرر عرضه فور انتهاء من تصويره.





مسلسل "لؤلؤ" تجري أحداثه في إطار رومانسي درامي حول حياة قصة صعود، ويشارك فيه مي عمر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، أحمد زاهر وإدوارد،و أحمد مجدي، و هيدي كرم، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبدالسلام.





كما انضمت سلوى عثمان مؤخرًا في عمل درامي في حكاية "أمل حياتي"، بطولة النجمة حنان مطاوع وبيومي فؤاد، سامي مغاوري، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.