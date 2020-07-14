عاجل.. العثور على جثة فنانة شهيرة بعد أسبوع من اختفائها

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تم العثور على جثة الفنانة نايا ريفيرا من قبل شرطة مقاطعة فينتورا لولاية كاليفورنيا، بعد إنطلاق عملية بحث عنها دامت لمدة طويلة.



وبحسب أنباء صحفية تحدث قائد الشرطة قائلاً: "أن أسرة نايا ريفيرا قد علمت بالخبر، ولا يوجد تشابه في وقوع الجريمة أو اذا كانت إنتحار".



وتابع: "حاليًا تم نقل جثة نايا ريفيرا الى الطب الشرعي للتعرف على حقيقة موتها كاملة".



يذكر أن شرطة كاليفرونيا واصلت البحث عن النجمة نايا ريفيرا، ويعتبر هذا هو اليوم السادس لإختفائها،وتم العثور على نجلها والذي يبلغ من العمر 4 سنوات.





وقالت بعض التقارير، أن نايا قد غرقت حيث قامت بإستئجار قارب في ظهر يوم الأربعاء مع ابنها خوسيه دورسي ولكنها اختفت ولم يجدو غير ابنه.