عاجل.. العثور على جثة فنانة شهيرة بعد أسبوع من اختفائها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تم العثور على جثة الفنانة نايا ريفيرا من قبل شرطة مقاطعة فينتورا لولاية كاليفورنيا، بعد إنطلاق عملية بحث عنها دامت لمدة طويلة.

وبحسب أنباء صحفية تحدث قائد الشرطة قائلاً: "أن أسرة نايا ريفيرا قد علمت بالخبر، ولا يوجد تشابه في وقوع الجريمة أو اذا كانت إنتحار".

وتابع: "حاليًا تم نقل جثة نايا ريفيرا الى الطب الشرعي للتعرف على حقيقة موتها كاملة".

يذكر أن شرطة كاليفرونيا واصلت البحث عن النجمة نايا ريفيرا، ويعتبر هذا هو اليوم السادس لإختفائها،وتم العثور على نجلها والذي يبلغ من العمر 4 سنوات.


وقالت بعض التقارير، أن نايا قد غرقت حيث قامت بإستئجار قارب في ظهر يوم الأربعاء مع ابنها خوسيه دورسي ولكنها اختفت ولم يجدو غير ابنه.

أخبار تهمك

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و نصف

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام