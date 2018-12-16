البورصة تنذر 17 شركة بإيقاف التداول بسبب التأخر في إرسال القوائم المالية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:51 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنذرت البورصة المصرية 12 شركة بإيقاف التعامل على أسهمها في حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 ،  وبحد اقصى 45 يوماً من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم المالية وذلك طبقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والوارد بها: "

وتنص أحكام القانون أنه  يتم إيقاف التعامل على الأوراق المالية المقيدة بعد مضى 45 يوماً كحد اقصى من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة"،  وعليه سوف يتم إيقاف التعامل على اسهم الشركات في حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية (المنفردة/المستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2020  - اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2 أغسطس 2020.

وهذه الشركات  هي ، الحفر الوطنية ، جينيال تورز، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة ، الاهلي للتنمية والاستثمار، جنوب الوادي للإسمنت ، الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف ، العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية ، المصرية للمنتجعات السياحية ، الوادي العالمية للاستثمار و التنمية ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ، حديد عز، جولدن بيراميدز بلازا.

كما حظرت البورصة 5 شركات بأنه سيتم إيقاف واستمرار إيقاف التعامل في حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية (المنفردة /المستقلة ) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 :

وهذه الشركات هي ، مصر جنوب افريقيا للاتصالات ، نايل سيتي للاستثمار ، العبوات الدوائية المتطورة
سامكريت مصر-مهندسون ومقاولون ، الورق للشرق الاوسط - سيمو

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