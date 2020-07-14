انخفاض أسهم اليابان عند إغلاقها اليوم مع الاتجاه لجنى أرباح

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
رويترز
أغلقت أسهم اليابان منخفضة يوم الثلاثاء مع جني مستثمرين أرباح عقب مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في حين تضررت أسهم شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة عقب أداء ضعيف لنظيراتها في الولايات المتحدة على المؤشر ناسداك.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.87 بالمئة إلى 22587.01 نقطة بعدما سجل ذروة شهر في الجلسة السابقة. وارتفع 83 سهما في حين هبط 135 سهما على المؤشر.

وفي السوق الأوسع نطاقا، انخفض المؤشر توبكس 0.5 بالمئة إلى 1565.15 نقطة في أعقاب قفزة 2.46 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية وعددها 33 باستثناء سبع، وقادت الخسائر قطاعات المصايد السمكية والغابات وشركات الطيران والنقل البري.

وتضررت أسهم قطاع أشباه الموصلات بعد هبوط المؤشر ناسداك المجمع 2.13 بالمئة بفعل تراجع أسهم أمازون ومايكروسوفت وأسماء كبيرة قادت صعود وول ستريت في الآونة الأخيرة. ودفع الأسهم للهبوط فرض كاليفورنيا قيودا جديدة بسبب فيروس كورونا وتصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وفقد سهم أدفانتست 2.43 بالمئة وخسر سكرين هولدنجز 2.14 ونزل سهم طوكيو إلكترون 1.45 بالمئة.

ونزل سهم سوني 1.98 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 2001 في الجلسة السابقة.


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