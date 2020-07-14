مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إن هناك تناقص في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر، وهناك تناقص في حالات الإصابة الشديدة، والحالات التي بحاجة للعزل بالمستشفيات تقل.





ووجه "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الشكر للدولة المصرية بداية من رئيس الجمهورية والحكومة والإعلام على جهودهم لمواجهة كورونا، مشددًا على أن الإعلام لعب دور هام في هذه القضية.





وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية، والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتهوية الجيدة، مشددًا على أنه يتابع بدقة شديدة عدد الحالات وشدتها وكمية الأسرة المشغولة في المستشفيات، لكننا بحاجة لاستمرار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.



