"الإحصاء": انخفاض طلبات الحصول على العلامات التجارية بنسبة 16%

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
بلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصرى 17760 طلب للحصول على علامات تجارية عام 2019 مقابل 21135 طلباً عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 16٪.

وقالت النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لعام 2019، إن مكتب العلامات التجارية المصري منح عديد من الدول نحو 9010 علامة تجارية عام 2019، موزعة بين مصر 6126، وباقي الدول 2884، مقابل 8729 علامة تجارية عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.2٪.

وتصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 6126 علامة تجارية بنسبة 68٪، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 1011 علامة تجارية بنسبة 11.2٪، ثم الامارات بعدد 273 علامة تجارية بنسبة 3٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2019.

واحتلـت مصر المرتبة الأولى من حيث البراءات الممنوحة للدول، حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصرى 175 براءة اختراع بنسبة 23.3٪، يليها البراءات الممنوحة للولايـات المتحدة الأمريكـية بإجمالي 157 براءة اختراع بنسبة 20.9٪، ثم المانيا بإجمــالي عدد 54 براءة اختراع بنسبة 7.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2019.

ومنح مكتب البراءات المصري 750 براءة اختراع عام 2019، موزعة بين 175 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة 23.3٪، 575 براءة اختراع للأجانب بنسبة 76.7٪ من الإجمالي، مقابل 690 براءة عام 2018، منهم 155 براءة اختراع للمصريين بنسبة 22.5٪، و535 براءة اختراع للأجانب بنسبة 77.5٪، بزيادة بلغت نسبتها 12.9٪ للمصريين.

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