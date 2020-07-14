شريف رمزي عن أزمة فيروس كورونا:"الأطباء مأمورين ميلاقوش الحل"

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أبدى شريف رمزي استغرابه الشديد نتيجة عدم توصل الأطباء لعلاج من فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد والذي تسبب في فقدان العديد من الأشخاص، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب شريف رمزي تغريدة جديدة قال فيها :"هو علماء ودكاترة العالم مش عارفين يلاقوا حل لعلاج الكورونا لحد دلوقتي، ولا مأمورين ميلاقوش الحل".



وفي سياق آخر، شارك شريف رمزي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"واكلينها والعة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تغريد العصفوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ سمر طاهر، بطولة شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي .