تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.56% خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:46 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% خاسراً 41.85 نقطة ليصل إلى مستوى 7370.36 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.31% خاسراً 109.16 نقطة ليصل إلى مستوى 8221.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 105.2 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال.
 
وهبط 20 قطاعاً بسوق  الأسهم السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.14%، تلاه قطاع السعل طويلة الأجل بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع الأدوية وحيداً بنسبة 2.30%.
 
وقفز 30 سهماً  بسوق الأسهم السعودية  ، خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أملاك" بنسبة 10%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 4.67%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 3.88%، فيما تراجع 161 سهماً على رأسها سهم "زين السعودية" بنسبة 6.20%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 2.81%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 2.63%، فيما تصدر سهم "أملاك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 197.2 مليون ريال سعودي.

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