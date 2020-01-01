موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:45 ص
أرسنال ضد ليفربول
أرسنال ضد ليفربول
عبد القادر عرابي
يستضيف ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن مساء الغد، الأربعاء 15 يوليو، مباراة قوية تجمع أرسنال بضيفه ليفربول، في قمة مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى أرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، لتجاوز الهزيمة السابقة ضد توتنهام في ديربي شمال لندن الجولة الماضية، والتشبث بأمل التأهل للدوري الأوروبي.

بينما يدخل ليفربول المتصدر والبطل المباراة بحثاً عن الفوز، ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية في البريمييرليج.
يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 50 نقطة من 35 مباراة، بواقع 12 فوز و14تعادل و9 هزائم.

في المقابل، يتواجد ليفربول في المقدمة برصيد 93 نقطة، حققها من 35 مباراة، بواقع 30 فوز و3 تعادلات وهزيمتين فقط.

وتنطلق المباراة مساء الغد الأربعاء، في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والربع بتوقيت أبو ظبي، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.

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