"سي إن إن": الأمريكيون يختارون الواقع على خيالات ترامب الزائفة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت شبكة "سي إن إن"، بأنه بينما تستحوذ على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آماله في إعادة انتخابه في فقاعة البيت الأبيض، فإن قادة الولايات والقادة المحليين يغيرون بشكل كبير عمليات إعادة فتح الدولة التي طالب بها، والتي حولت أمريكا إلى أكبر نقطة ساخنة لتفشي الفيروس التاجي في العالم.

مع امتلاء غرف الطوارئ وتسريع الفيروس لمسيرته التي لا هوادة فيها عبر الولايات الجنوبية والغربية، تمسك ترامب بخيالات أن الأسوأ قد انتهى بالفعل، حيث قال متحدثا عن الاقتصاد: "كان علينا إغلاقه ؛ الآن نحن نفتحه" لإنقاذ "ملايين الأرواح".

ومع ارتفاع الحالات الجديدة للمرض إلى 60000 في اليوم على الصعيد الوطني، فإن العديد من القادة في كلا الحزبين، بما في ذلك أولئك الذين دعموا نهج ترامب العدواني، لم يعد أمامهم خيار سوى إعطاء الأولوية للعلم على السياسة، تاركين الرئيس للتعامل مع الواقع.

في تكساس، اقترح عمدة هيوستن إغلاق لمدة أسبوعين، بعد أيام من طرح حاكم الولاية جريج أبوت إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وفي ولاية كاليفورنيا، أمر الحاكم غافن نيوسوم بإغلاق جميع المطاعم الداخلية، ومصانع النبيذ، ودور السينما، وحدائق الحيوان، والمتاحف، وإغلاق جميع الحانات. كما حظرت ولاية أوريغون تجمعات لأكثر من 10 أشخاص في الداخل بسبب "الارتفاع المثير للقلق" لحالات Covid-19 في الولاية.

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