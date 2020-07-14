جلسة المستهل .. تراجع مؤشر سوق البحرين المال بنسبة 0.30%









إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% خاسراً 3.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1311.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 527.9 ألف درهم.









وهبط بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.94% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.33%.



