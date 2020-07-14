جلسة المستهل .. تراجع مؤشر سوق البحرين المال بنسبة 0.30%

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:41 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  الرئيسي بنسبة 0.30% خاسراً 3.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1311.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 527.9 ألف درهم.


وهبط  بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.94% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.33%.
 

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