أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2020.. هدوء نسبي للمعدن الأصفر





استقرت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 14-7-2020 في السوق المحلي ، وذلك بعد انخفاضها في ختام تعاملات أمس بقيمة جنيخا واحدا ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 800 جنيها وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب على مدار اليوم وجاءت على النحو التالي:





أسعار الذهب





سعر الذهب عيار 18 : 685.75 جنيهًا





سعر الذهب عيار 21 : 800 جنيهًا





سعر الذهب عيار 24 : 914.25 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 6400 جنيه





وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف ، إن أسعار الذهب زادت أمس بنحو جنيهين ليسجل عيار 24 نحو 915.42جنيه، وسجل عيار 21 نحو 801 جنيه، وعيار 18 نحو 686.555جنيه، و سعر جنيه الذهب نحو 6408جنيها، بارتفاع بلغ 16 جنيها ، وعالميا بلغ سعر أوقية الذهب 1809 دولارات.





أسعار الذهب العالمي





قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الإثنين، مع تراجع سعر الدولار ومع المخاوف المتعلقة بالفيروس وضعف العملة الأمريكية.





واستفاد المعدن النفيس من القلق حيال تزايد حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19" في كافة أنحاء العالم، مع وصول إجمالي عدد المصابيت من 13 مليون شخص.





وأبلغت ولاية فلوريدا الأمريكية زيادة قياسية لانتقال العدوى بالوباء تجاوزت 15 ألف حالة جديدة في غضون 24 ساعة يوم الأحد.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 1814.10 دولار للأوقية رابحاً 12.20 دولار.





وبحلول الساعة 5:44 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يوازي 10.95دولار مسجلاً 1809.65 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.3 بالمائة عند 96.381.



