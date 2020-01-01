تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% خاسراً 44.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5132.34 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% خاسراً 55.200 نقطة ليصل إلى مستوى 5604.68 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.65% خاسراً 27.280 نقطة ليصل إلى مستوى 4193.35 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% خاسراً 29.320 نقطة ليصل إلى مستوى 4202.58 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 103.8 مليون سهم بقيمة 19.8 مليون دينار كويتي عبر 3927 صفقة.









وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.35%، تلاه قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.14%.



