تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:38 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% خاسراً 44.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5132.34 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% خاسراً 55.200 نقطة ليصل إلى مستوى 5604.68 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.65% خاسراً 27.280 نقطة ليصل إلى مستوى 4193.35 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% خاسراً 29.320 نقطة ليصل إلى مستوى 4202.58 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 103.8 مليون سهم بقيمة 19.8 مليون دينار كويتي عبر 3927 صفقة.


وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.35%، تلاه قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.14%.


وجاء سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 18.47%، يليه سهم شركة سنام العقارية بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 3.72%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 21.05% ثم سهم شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 4.88%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 15 ساعة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

تباين بأداء مؤشرات بورصة "الكويت" بختام التعاملات

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة منتصف الأسبوع

التباين يسيطر علي مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الإثنين

تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

10:06 ص

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

09:43 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام