جهاز مدينة العبور يزيل مخالفتي بناء لمخالفة شروط التراخيص

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملتين لإزالة مخالفتي بناء بالحيين ٤، ٩، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز ورؤساء الأحياء وشرطة التعمير بالمدينة.









وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أنه تم فك شدة خشبية لغرف سطح مخالفة للتراخيص بالقطعة رقم 2 بلوك 19006 بالحى الرابع، وكذا تنفيذ قرار إزالة مخالفة بناء بالقطعة رقم 4 بلوك 18054 بالحى التاسع، والمتمثلة في ( تنفيذ حمام سباحة بالردود ومظلة وحوائط) بالمخالفة للتراخيص.









وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه لا تهاون فى إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، لافتا إلى أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز ورؤساء الأحياء بالمرور الدورى لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية لمنع استغلال المخالفين لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.









من ناحية أخرى، قال المهندس أحمد عمران: إن ادارة الطرق بالجهاز قامت برش ماده MCO وتنفيذ أعمال رصف للطرق المحلية 5 بالحى الأول، كما قامت إدارة الكهرباء بالبدء في تركيب ولاعات الإنارة بطريق المحور الغربى وانارة الطريق أمام سور المصنع الحربي، وجارٍ استكمال أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة ورفع مستوى النظافة بأحياء المدينة المختلفة.



