تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.09% بمستهل التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.09% خاسراً 22.56 نقطة ليصل إلى مستوى 2045.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.1 مليون سهم محققة ما قيمته 93.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1564 صفقة لعدد 29 سهماً،









وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.14%.





وقفزت 3 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.92%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 2.06%، فيما تراجع 22 سهماً، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.52%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.5 مليون ورقة بقيمة 24.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.50%.